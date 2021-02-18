النواب يدين الهجوم على احتفالات ذكرى الثورة في سبها

أخبار ليبيا 24

أدان مجلس النواب بشدة الهجوم بقذائف الهاون في منطقة المنشية بمدينة سبها يوم أمس خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة، مطالبا بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وفي تصريح صحفي، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، “إن مجلس النواب يُدين بأشد العبارات استهداف المدنيين بمدينة سبها خلال احتفالهم بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير والذي راح ضحيته طفل وعدد من الجرحى”.

وأكد المتحدث الرسمي بأن المجلس يطالب كافة الأجهزة الأمنية بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، واصفا العمل بالإرهابي الجبان.

يشار إلى أن مصدر مطلع أكد في وقت لـ أخبار ليبيا 24، أن تجمع احتفالات فبراير أمام المسجد العتيق بمنطقة المنشية في مدينة سبها شهد سقوط قتيل وتسعة جرحى جراء سقوط قذيفة هاون مجهولة.

يذكر أن ليبيا تحتفل اليوم الأربعاء بالذكرى العاشرة لفبراير، وهي تخوض مرحلة انتقالية جديدة وسط تحديات يرى مراقبون أنها لا تختلف كثيرا عما جابته منذ سقوط نظام القذافي، لكن آمال الشعب لا تزال منعقدة على الوصول إلى الاستقرار المنشود.