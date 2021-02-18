المشري : ليس هناك مشكلة في التواصل مع “حفتر” وبحث خروجه من المشهد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن الليبيين لم يخوضوا حروبا وإنما فرضت عليهم الحرب، زاعما أن خروج من اسماهم بـ”الثوار” ضد نظام القذافي في 17 فبراير عام 2011م، كانت الحرب الأولى التي خاضها الليبيون من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.

المشري أضاف، في كلمة له في الجلسة “السابعة والخمسين” للمجلس، أن الحرب الثانية كانت ضد داعش، وقدمت فيها المدن الليبية وعلى رأسها مصراتة 777 شهيدا، مؤكدا “ولو عادوا لعدنا”.

وتطرق إلى الحرب التي قادها المشير خليفة حفتر على طرابلس، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تعاون أو تسوية سياسية مع من تسبب في هذا العدوان، ولن يكون هناك تنازل عن محاكمة المجرمين وإنزال العقاب بهم، حسب وصفه .

وأشار إلى عدد من أعضاء المجلس، مؤكدًا أنهم أكثر من 15 عضوا دمرت بيوتهم ومازالت مدمرة بسبب الحرب على طرابلس .

وتابع “هذه الأمور لابد أن تكون واضحة، أيادينا ممدودة، وثلث أعضاء المجلس من الشرق والثلث الآخر من الجنوب، وليس هناك مدينة غير ممثلة في المجلس، وأهل الشرق أهلنا، وهو والجنوب أولى بالتنمية، ونحن نتنازل لبعضنا بالنسبة لكل من شارك في الحرب بشكل غافل، لكن رأس الإجرام والمجرم الأكبر والله لن ندخل معه في أي تسوية سياسية”.

وأردف “هذه الحرب مات فيها من الشرق آلاف ومن الغرب آلاف، ولابد من المصالحة بناء على تقصي الحقائق ورد المظالم واستيفاء الحقوق وجبر الضرر، ثم يأتي العفو والصلح، ونحن نمد أيدينا للعفو والصلح، لكن هذا المجرم لابد أن يقف أمام محكمة عادلة وهذا مطلبنا ولن نتنازل عنه”.

وفيما تشدد في طلب محاكمته ومعاقبته، استطرد في تناقض “ليس لدينا مشكلة لمن أراد أن يتواصل مع خليفة حفتر، ولكن ليس من أجل عقد صفقة سياسية ولكن من أجل بحث كيف يمكن خروجه من المشهد، وكيف يخرج هو وأولاده من الطريق التي وضعنا فيه، وليذهب إلى أي مكان في العالم، سواء مصر شقيقتنا الكبرى وليس عندنا مشكلة، أو يذهبوا إلى أي دولة أخرى”.