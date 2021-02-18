 الجيش يعثر على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش في الجنوب الغربي

18 فبراير، 2021 7:20 م
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أخبار ليبيا 24

كشف الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، عن عثور الجيش على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش الإرهابي في جنوب غرب ليبيا.

وقال المسماري في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية، “تم تسيير دوريات من مدينة أوباري مرورا بمشروع مكنوسة الواقع ببلدية وادي عتبة وتم تمشيط الوديان بالكامل إلى قرب منطقة غدوة وعثرنا على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش”.

وأوضح المسماري أن الدوريات جاءت بمشاركة الغرفة الأمنية أوباري التابعة لمجموعة عمليات الجنوب، والسرية السادسة بالكتيبة 116، ومكتب مباحث الجنائية أوباري، ومكتب المختبرات الجنائية فرع الجنوب حيث قام بأخذ عينات من رفات للتحليل “دي أن أي”.

 

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18 فبراير، 2021 7:20 م
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