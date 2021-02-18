البحث الجنائي ينعى مقتل أحد أفراده في سرت

أخبار ليبيا24

نعت الإدارة العامة للبحث الجنائي، الخميس، مقتل أحد أفراد فرعها بمدينة سرت أثناء تأدية عمله.

وقالت الإدارة، في تدوينة على فيسبوك، “بمشاعر مختلطة بين الحزن للفقد والفخر بالشهادة، نعي الشهيد الشرطي عبدالجليل علي فرج جلول التابع لفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي سرت، والذي قضى أثناء تأدية واجبه الوطني.. “إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

ووجهت إدارة البحث الجنائي، كل الشكر للجهات المختصة التي قامت بضبط الفاعلين وقدمتهم لساحة العدالة، كما وجهت شكر خاص وتحية لآمر الكتيبة 166 بالقوات المسلحة على احترامه للقانون”.

وفيما لم تبين الإدارة العامة للبحث الجنائي، سبب مقتل الشرطي، أفاد شهود على مواقع التوصل الاجتماعي أن مقتله جاء نتيجة تعرضه الأربعاء لإطلاق رصاص، من قبل أفراد من الكتيبة 166 وسط شارع دبي في سرت.