إتلاف كمية من عصير “bravo” بعد رفضها

18 فبراير، 2021 10:46 ص
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أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الخميس إتلاف كمية تقدر بـ “2592” صندوق من شحنة عصير برتقال علامة تجارية bravo عبوة نصف لتر.

وأشار مركز الرقابة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه تم إتلاف كمية من عصير “bravo” بعد أن تم رفضها من قبل الرقابة على الأغذية والأدوية الخمس بتاريخ سابق.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن الكمية مصدرة من صربيا، مؤكدًا أنه تم رفضها بسبب تجاوز نصف المدة وقرب انتهاء تاريخ صلاحيتها.

ونوه المركز أن الرفض مقتصر على كمية محددة مميزة برقم تشغيلة معين وبلد المصدر صربيا وأنها منتهية الصلاحية، لافتًا إلى أن باقي المتداول بالسوق مالم يكن كما أسلفنا أعلاه فأنه صالح للاستهلاك الآدمي.

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18 فبراير، 2021 10:46 ص
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