مقتل طفل وجرح عشرين شخص في انفجار بسبها عدد من الجرحى في حالة حرجة ووقع نقل ثلاثة منهم إلى مراكز صحية في طرابلس

أخبار ليبيا24

سقط طفل قتيلا وجرح قرابة العشرين شخصا جراء سقوط قذيفة على مسيرة للمحتفلين بثورة السابع عشر من فبراير بسبها، كانت تمر بأحد شوارع حي المنشية وسط المدينة.

وأوضح رئيس قسم العمليات الجراحية بمركز سبها الطبي علي السعيدي لأخبار ليبيا24، أن عددا من الجرحى في حالة حرجة ووقع نقل ثلاثة منهم إلى مراكز صحية في طرابلس، في حين أجرى قسم العمليات ثلاث عمليات إنقاذ حياة لجرحى وصلوا المركز بُعيْدَ التفجير، وطالب السعيدي سكان المدينة بضرورة التبرع بالدم لأجل مساعدة الحلات الحرجة التي تحتاج للرعاية الطبية.

من جانبه أصدر المجلس البلدي لبلدية سبها بيانا نعى فيه الطفل الذي سقط ضحية الحادثة، ودعى الأجهزة الأمنية للإسراع في التحقيق والوصول لهوية من وقف وراء هذا العمل الشنيع حسب وصف بيان البلدي.