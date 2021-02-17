في ذكرى ثورة فبراير..السفارة الأمريكية: ندعم الليبيين في تقرير مستقبل بلدهم 

أخبار ليبيا24

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء احتفالها بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير التي اندلعت في 2011 في مثل هذا اليوم.

وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” نحن ندرك وندعم حق الشعب الليبي في تقرير مستقبل بلده والمطالبة بالحكم الرشيد والشفاف واحترام حقوق الإنسان.

وتابعت السفارة :”في هذا الصدد، نشيد بالتقدم السياسي الذي حدث تحت رعاية الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، ونتطلع إلى الفرصة المتجددة لبناء ليبيا ذات سيادة وموحدة وآمنة ومستقرة تكون مسؤولة أمام مواطنيها”.

وأضافت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل دعم العملية التي تقودها ليبيا نحو المصالحة والانتخابات في 24 ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

ويحتفل الليبيين اليوم الأربعاء بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير 2011 التي أسقطت نظام القذافي الذي سيطر على البلاد طيلة 40 عامًا عقب انقلابه على حكم الملك في سبتمبر 1969.