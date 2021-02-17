صالح يبحث مع كوبيتش الوضع السياسي واستحقاقات المرحلة المقبلة

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بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأربعاء مع المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا يان كوبيتش مستجدات الوضع السياسي واستحقاقات المرحلة المقبلة.

واستعرض صالح خلال اللقاء في مدينة القبة الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب الاستعدادات المطلوبة للانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وأكد الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات برلين ودعم السلطة التنفيذية الجديدة ومنح الثقة للحكومة الجديدة من مجلس النواب، وإعطاء أولوية للمصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.