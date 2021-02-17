دور فرنسي..تحالفات وأدوار جديدة لخلق معارضة للرئاسي الجديد

أخبار ليبيا24 – تقارير

كشفت مصادر متطابقة أن هناك تخطيط ونوايا بشأن تشكيل تحالفات بين أطراف من طرابلس والقبة من أجل تكوين معارضة لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، وذلك من خلال استغلال رغبة الأطراف الليبية في بدأ عملية مصالحة وطنية واسعة وشاملة.

وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا أعلن عن نيته زيارة برقة في إطار ملف المصالحة الوطنية، بعد أن فشلت القائمة التي قدمها رفقة عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي واللواء أسامة جويلي الحليف الأقوى للأتراك في المنطقة الغربية – بعد أن فشلت القائمة في نيل ثقة منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف الأسبوع الماضي والذي أسفر عن فوز قائمة محمد المنفي وعبدالحميد دبيبة.

هذا التغيير في خارطة التحالفات الذي برز عقب فشل الأطراف في الفوز بثقة منتدى الحوار السياسي الليبي التي تمت في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة تم بإيعاز فرنسي وفقًا لتقرير نشره موقع «الدراسات الأمنية الليبية» أطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة من تقريره.

حديث باشاغا عن المصالحة سبقه تصريحات حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين برئاسة محمد صوان الذي تحدث أيضًا في هذا الصدد من خلال حوارية ” زووم ” عقب يومين من خسارة جنيف.

كما أصدر وزير الداخلية في حكومة الوفاق قرارًا هذا الأسبوع ألغى بموجبه العقوبات التعسفية الصورية التي فرضها على عدد من ضباط الشرطة التابعين لداخلية المؤقتة منذ 2019 على رأسهم العقيد صلاح هويدي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي تمهيدًا للزيارة.

الدور الفرنسي

صحيفة المرصد الليبية نشرت عن مصادرها أن باشاغا باشر التنسيق مع بعض القيادات الاجتماعية والسياسية والعسكرية في برقة لترتيب زيارة له إلى برقة، ربما تشمل حتى القيادات العسكرية في الرجمة، في محاولة منه لاسترضاء معسكر الشرق واستغلال حسن نواياهم في ملف المصالحة الوطنية.

وأضافت أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق سيزور أيضًا مدينة القبة عبر التواصل مع مساعدين لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دون تحديد أي تواريخ مؤكدة حول الزيارة.

ويرى مراقبون أن زيارة باشاغا لبرقة ستكون بمثابة هدية مجانية له ومحاولة لتلميعه سياسيًا استعدادا ًللانتخابات القادمة، لتعويض ما خسره في المنطقة الغربية وحتى في مصراتة نفسها ضمن برنامجه طويل الأمد لإعادة إنتاج نفسه استباقًا لمرحلة الانتخابات على أمل ألا ينقلب عليها كما فعل مع انتخابات 2014 من خلال عملية ”فجر ليبيا” وبالتالي فإن شعار المصالحة وفق هذه المعطيات سيكون ”مصالحة انتخابية” إلى حين.

صالح وباش اغا

ووفقًا لموقع «الدراسات الأمنية الليبية» فإن فرنسا تحاول ألا تفقد مراكز قوتها في ليبيا وتعمل على إيجاد دور لها بعد خسارة قائمة عقيلة وباش اغا التي كانت تعول عليها، مؤكدة أن المخابرات الفرنسية دعت وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتكوين معارضة لمحمد المنفي.

وأكد التقرير أن مصادر دبلوماسية مطلعة كشفت طلب الإليزيه من جهاز المخابرات الخارجية الفرنسي ، للعمل مع عقيلة صالح وفتحي باشاغا ، الرئيس الحالي لبرلمان طبرق ووزير داخلية طرابلس على التوالي لإنشاء فرع داخلي للمجلس الرئاسي المستقبلي وبالتالي إحداث انقسام بهدف تقويض السلطة و الموافقة الشعبية.

وأفادت أن مصادر مقربة من وزير الداخلية ورئيس البرلمان أنهم بصدد السفر قريبا إلى فرنسا، بشكل سري للغاية، للقاء شخصيات حكومية وعناصر فاعلة في المخابرات للتنسيق معهم لخلق مجالات عمل مشترك.