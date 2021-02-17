تسجيل 312 إصابة جديدة بـكورونا وشفاء 867 حالة

عدد الحالات الموجبة بلغ "312" منها 255 جديدة، و 57 حالة مخالطة

17 فبراير، 2021 1:43 م
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أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استلام عدد (2075) عينة اختبار الإصابة بفيروس كورونا موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.

المركز أوضح – حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء – أنه وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR سجلت النتائج عدد (1763) عينة سالبة، وعدد (312) عينة موجبة (255 جديدة + 57 مخالطة). 

كما سجل المركز عدد (867) حالة شفاء، وعدد (5) حالة وفاة.

17 فبراير، 2021 1:43 م
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