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قرر المجلس الرئاسي تأجيل صرف زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة بنسبة 20%، بحسب ما أفادت وزارة المالية بحكومة الوفاق.

وأشارت الوزارة في بيانها اليوم الأربعاء – بحسب ليبيا الاقتصادية – أن المجلس الرئاسي، أجل الزيادة المقررة بموجب قرار رقم (15) لسنة 2020 بشان زيادة نسبة 20% في مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة، إلى حين إقرار الميزانية العامة للعام 2021.

وأضافت وزارة المالية أنه اعتباراً من 1 يناير الماضي، سيتم صرف الزيادة فور الانتهاء من الترتيبات المالية للعام الحالي.

وكان الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي غالب الزقلعي أعلن في ديسمبر الماضي أن مجلس الوزراء أقر زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 20%.

والقرار يستثني الجهات التي تتعامل بموجب جداول مرتبات خاصة والجهات المقررة لها علاوة تمييز والموظفين العاملين بالخارج .

وصدر القرار خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات المالية.

كما تناول الاجتماع ما يتعلق بالإفراجات لمختلف القطاعات، وأيضا مناقشة التطورات التي تعصف بالمشهد السياسي وتحديات الاستحقاق الانتخابي.

ويأتي هذا القرار بعد جملة من الإجراءات المالية، وعلى رأسها إعلان مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر الصرف في كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية عند 4.48 دنانير للدولار.