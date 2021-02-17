بهدفي “المهدي” الأهلي طرابلس يعتلي صدارة مجموعته في الدوري الليبي

الشط لايزال بنقطة يتيمه في أسفل ترتيب مجموعته

17 فبراير، 2021 10:58 ص
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

خطف الأهلي طرابلس صدارة المجموعة الثانية للدوري الليبي لكرة القدم بعد أن حقق الانتصار الثاني تواليا في المسابقة على حساب  نظيره الشط بهدفين لهدف على ملعب طرابلس لحساب الجولة الثالثة من البطولة  .

سجل هدفي الأهلي طرابلس اللاعب معتز المهدي من علامة الجزاء في الدقيقتين 30 و36، فيما جاء  هدف الشط الوحيد بتسديده من الشاب الصغير  الكانوني في الدقيقة 51 .

وبهذا الانتصار وضع الأهلي طرابلس 3 نقاط جديدة ليصبح برصيد 7 نقاطـ، بينما لايزال الشط بنقطة يتيمه في أسفل ترتيب مجموعته .

17 فبراير، 2021 10:58 ص
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