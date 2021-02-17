الوطنية للنفط و”إيني” تقدّمان معدات طبية للمعهد القومي للأورام بصبراتة

إخبار ليبيا 24

قدمت مؤسسة النفط، معدات طبية متطورة لقسم علم الأنسجة “الباثولوجي” بالمعهد القومي للأورام صبراتة، وذلك بالتعاون مع شريكها شركة “إيني الإيطالية”.

وقالت المؤسسة النفط في بيان لها، “إن المختصين بمعهد الأورام بصبراتة، أكدوا بأن إضافة الجهاز الخاص بالصبغة المناعية لقسم علم الانسجة، سيشكل نقلة كبيرة داخل المستشفى وسيخفف بشكل كبير من معاناة المرضى، ومن التكاليف الكبيرة المترتبة على إجراء مثل هذه النوعية من الكشوفات والاختبارات، والتي كانت تُجرى خارج البلاد وبأسعار مكلفة للغاية. وتشكل عبء كبير على المرضى، وستساهم هذه الاجهزة في تحديد نوع الورم بدقة، ما يساعد في اختيار العلاج المناسب للمريض”.

كما تابعت المؤسسة تنفيذ مشروع انشاء محطة التحلية بمستشفى صبراتة، وذلك في إطار دعم المؤسسة الوطنية للنفط لقطاع الصحة.

وفي زيارة ميدانية أطلعت المؤسسة على ما وصل إليه تنفيذ مشروع محطة التحلية بمستشفى صبراتة، وهو أحد مشاريع المؤسسة وبرعاية من شركة إيني الايطالية، حيث تم حفر عدد 3 أبار وجاري العمل على بناء خزان للتجميع بسعة 170 متر مكعب ووضع أساسات محطة التحلية بسعة 300 متر مكعب في اليوم.

كما تم صيانة وتجديد محطة الضخ القائمة وصيانة الخزان القائم، وتجديد المعدات وتوفير المضخات بالإضافة الى توفير مختبر لتحليل المياه، وتصل نسبة الانجاز في هذا المشروع حوالي 70% .