الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الجهات الأمنية بفتح تحقيق في مقتل طفل بسبها الوطنية تدين استمرار الجرائم والانتهاكات البشعة بحق الأطفال في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، عن شديد إدانتها واستنكارها جراء استهداف ساحة تجمع الاحتفال بذكري فبراير في حي المنشية بمدينة سبها بقذيفة هاون .

اللجنة أكدت في بيان لها اليوم الأربعاء أن القذيفة تسببت في وفاة الطفل “عبدالرحمن العابد”، إلى جانب إصابة عدد من الأشخاص بينهم طفلين اثنان فى حالة حرجة نقلوا إلى مركز سبها الطبي ليلة البارحة .

وعبرت اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال استمرار الجرائم والانتهاكات البشعة بحق الأطفال والطفولة في ليبيا، جراء النزاعات المسلحة والتوترات الأمنية التي تشهدها المدن الليبية بين الفترة والآخري .

‏وأكدت على أن الأطفال ليسوا هدفاً، ويجب حمايتهم في جميع الأوقات أينما كانوا، ويجب على جميع الأطراف الامتناع عن شن هجمات على البنية التحتية المدنية .

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف وشامل في هذا الاعتـداء الصارخ والجريمة البشعة التي ارتكبت بحق هؤلاء الأطفال الأبرياء، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أشد العقوبات بهم .

كما أعربت عن خالص تعازيها لأسرة الطفل الضحية، وتتمنى الشفاء العاجل للأطفال المصابين .