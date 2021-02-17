النواب ينفي فتح باب الترشح لتعيينات المناصب السيادية

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نفى الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، مساء اليوم الأربعاء، فتح باب قبول الترشح للمناصب السيادية، في رد على ما جرى تداوله إعلاميا بشأن تعيينات المناصب السادية التي أعلن مجلسي النواب والأعلى للدولة التوصل لاتفاق بشأنها خلال اجتماعات ممثليهم في مدينة بوزنيقة المغربية خلال الأسابيع الماضية.

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة في عدد من وسائل الإعلام حول فتح باب قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية، التي أعلن مجلسي النواب والدولة التوصل لاتفاق بشأنها خلال اجتماعات ممثليهم في مدينة بوزنيقة المغربية.

وقال بليحق في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس “حتى الآن لم يرد المجلس النواب أي شيء من البعثة الأممية الراعية لاجتماعات المناصب السيادية”، مؤكدا أن ذلك سيكون من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب.

وأكد المتحدث الرسمي بأنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للمجلس في حينه وبشكل واضح وعلني وفقاً للإجراءات القانونية ذات العلاقة بهذا الشأن والمنظمة له.

يذكر أن فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والأعلى للدولة اتفقا خلال اجتماعهما الأخير في المغرب الشهر الماضي على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي عدد من المناصب السيادية، والتي تشمل “محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات”.