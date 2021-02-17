الصداقه يلملم أوراقه بفوز على نجوم أجدابيا الصداقه ينجح في تسجل هدفي الفوز في الشوط الثاني

أخبار ليبيا 24 -رياضة

لملم فريق الصداقه أوراقه وحقق فوزه الأول في المسابقة المحلية حين تغلب على نجوم أجدابيا بهدفين مقابل لاشئ اليوم الثلاثاء على ملعب شحات لحساب الجولة الثالثة من الدوري .

شوط المباراة الأول انتهى سلبيا، ونجح الصداقه في تسجل هدفي الفوز في الشوط الثاني بواسطه محمد حسين “الكوري “، و “محمد بوبلاش” .

وبهذا الفور سجل الصداقه فوزه الأول في البطولة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بينما توقف رصيد نجوم أجدابيا عند نقطه وحيده .