الصداقه يلملم أوراقه بفوز على نجوم أجدابيا

الصداقه ينجح في تسجل هدفي الفوز في الشوط الثاني

17 فبراير، 2021 12:34 ص
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أخبار ليبيا 24 -رياضة  

لملم فريق الصداقه أوراقه وحقق فوزه الأول في المسابقة المحلية حين تغلب على نجوم أجدابيا بهدفين مقابل لاشئ اليوم الثلاثاء على ملعب شحات لحساب الجولة الثالثة من الدوري .

شوط المباراة الأول انتهى سلبيا، ونجح الصداقه في تسجل هدفي الفوز في الشوط الثاني بواسطه محمد حسين “الكوري “، و “محمد بوبلاش” .

وبهذا الفور سجل الصداقه فوزه الأول في البطولة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بينما توقف رصيد نجوم أجدابيا عند نقطه وحيده .

17 فبراير، 2021 12:34 ص
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