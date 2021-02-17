الشركة العامة للكهرباء تعلن إعادة التيار الكهربائي إلى سرت

17 فبراير، 2021 11:30 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، إعادة التيار الكهربائي لكامل مدينة سرت، بجهود فرق صيانة الخطوط الهوائية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة، وذلك بعد تفاقم سوء الأحوال الجوية والرياح القوية التي تسببت في فصل دوائر نقل الطاقة وانقطاع التيار.

وفي بيان لها، دعت الشركة العامة للكهرباء الجهات المسؤولة إلى الإسراع بفتح الطريق الساحلي لإتمام أعمال الصيانة لباقي الدوائر، وتأمين التغذية الكهربائية لمدينة سرت وضواحيها من الجناح الغربي للشبكة الكهربائية.

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17 فبراير، 2021 11:30 م
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