السراج يطالب البعثة الأممية تقديم الدعم لتنفيذ الانتخابات في جميع مراحلها

طالب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج اليوم الأربعاء الأمم المتحدة بتقديم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني المتمثل في الانتخابات في جميع مراحله.

وشدد السراج خلال لقاءه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش على ضرورة التنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي في مكتبه بمدينة طرابلس مع كوبيش مستجدات مسارات الحل الثلاث “العسكري والسياسي والاقتصادي”.

واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمقررات ملتقى الحوار السياسي ومخرجات مؤتمر برلين في هذه المسارات، وإعطاء أولوية للمصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.

‎بدوره هنأ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السراج على التقدم المحرز حتى الآن في المسارات الثلاثة للحوار الليبي الليبي، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار والنتيجة الإيجابية لملتقى الحوار، وكذلك الاتفاق الأخير بشأن توحيد الميزانية