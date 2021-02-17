التحدي يعود لنغمة الانتصارات من بوابة دارنس

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قاد اللاعب عمر بوخريص فريق التحدي للفوز على مضيفه دارنس بنتيجة هدف دون مقابل على ملعب درنة البلدي أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للدوري الممتاز الليبي لكرة القدم .

هدف التحدي الوحيد سجل في الدقيقة 35 من الشوط الأول .

وبهذا الانتصار أضاف التحدي ثلاث نقاط ثمينة ليصبح برصيد 6 نقاط من 3 جولات بينما تجمد رصيد دارنس عند نقطتين من 3 مباريات .

وكان التحدي قد تفوق في الجولة الأولى على الأنوار وخسر الجولة الثانيه أمام النصر فيما تعادل دارنس في الجولتين الأولى والثانية أمام شباب الجبل، ونجوم أجدابيا تباعا .