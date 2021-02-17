 البعثة الأممية تدين الهجوم على احتفالات ذكرى الثورة في سبها

أخبار ليبيا 24

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “بشدة ما يبدو أنه هجوم بقذائف الهاون في منطقة المنشية بمدينة سبها يوم أمس خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة”، داعية إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل وحيادي.

وقالت البعثة في بيان لها، “إن الهجوم الشنيع على المدنيين أسفر عن مقتل طفل وإصابة 29 شخصاً آخر، بينهم طفلان”، مطالبة السلطات المختصة إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل وحيادي وسريع وإحالة الجناة إلى المحاكمة.

يشار إلى أن مصدر مطلع أكد في وقت لـ أخبار ليبيا 24، أن تجمع احتفالات فبراير أمام المسجد العتيق بمنطقة المنشية في مدينة سبها شهد سقوط قتيل وتسعة جرحى جراء سقوط قذيفة هاون مجهولة.

يذكر أن ليبيا تحتفل اليوم الأربعاء بالذكرى العاشرة لفبراير، وهي تخوض مرحلة انتقالية جديدة وسط تحديات يرى مراقبون أنها لا تختلف كثيرا عما جابته منذ سقوط نظام القذافي، لكن آمال الشعب لا تزال منعقدة على الوصول إلى الاستقرار المنشود.