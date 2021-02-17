أبوسليم يسجل أول فوز له في الدوري أبو سليم يرفع رصيده إلى أربع نقاط من ثلاث جولات

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق أبو سليم الفوز على نظيره الأولمبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، مساء اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة للجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز .

تقدم أبوسليم بهدف نجمه فراس جمعة في الدقيقة (28)، ونجح الأولمبي في التعديل بواسطة رامي الطالب في الدقيقة (38).

وخطف أبوسليم الفوز عبر المهاجم الإيفواري “كرست” في الدقيقة (47)، ليمنح فريقه أول فوز هذا الموسم .

وبهذا الفوز رفع أبو سليم رصيده إلى 4 نقاط من 3 جولات، بينما توقف رصيد الأولمبي عن نقطتين فقط .