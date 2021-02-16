نصية لـ”أخبار ليبيا24″: 89 عضو حضروا إلى جلسة صبراتة

16 فبراير، 2021 3:18 م
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أخبار ليبيا24 – خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الثلاثاء إن عدد النواب الحاضرين للجلسة في مدينة صبراتة حتى الآن 89 عضو.

وكان عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، أبوبكر بعيرة، أعلن لـ”أخبار ليبيا24″ في وقت سابق اليوم أنهم في انتظار عقد جلسة لأعضاء مجلس النواب في صبراتة.

يشار إلى أن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في صبراتة قد اتفقوا الإثنين في جلسة تشاورية على عقد جلسة اليوم تهدف إلى إعادة هيكلة مجلس النواب، بحيث يكون قادرا على الإيفاء بالاستحقاقات المنوطة به.

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16 فبراير، 2021 3:18 م
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