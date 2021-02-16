مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (331) إصابة بكورونا

أخبار ليبيا24 أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء تسجيل عدد (331) إصابة بفيروس كورونا بينها (255) حالة جديدة، و (76) حالة مخالطة. وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (1820) عينة، أظهرت النتائج أن من بينها عدد (1489) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية : 1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (470) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (700) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (253) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (43) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (159) عينة

6.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (99) عينة

7.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (47) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (11) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (35) عينة

10.مختبر فرعه المركز الوطني تازربو عدد (3) عينات

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس عدد 153 حالة جديدة، عدد 32 حالة مخالطة

2.مصراته عدد 26 حالة مخالطة

3.صرمان عدد 2 حالة جديدة

4.السبيعة عدد 1 حالة جديدة

5.قصر بن غشير عدد 1 حالة جديدة

6.القره بوللي عدد 8 حالة جديدة

7.زليتن عدد 8 حالة جديدة عدد 4 حالة مخالطة

8.العواته عدد 1 حالة جديدة

9.الخمس عدد 2 حالة جديدة

10.المنشية الجميل عدد 4 حالة جديدة

11.تاورغاء عدد 1 حالة جديدة

12.ظاهر الجبل عدد 3 حالة جديدة

13.الزاوية الغرب عدد 10 حالة جديدة

14.درنة عدد 3 حالة جديدة

15.العجيلات عدد 3 حالة جديدة

16.بني وليد عدد 4 حالة جديدة

17.سبها عدد 21 حالة جديدة عدد 10 حالة مخالطة

18.الشاطئ عدد 8 حالة جديدة عدد 1 حالة مخالطة

19.وادي عتبة عدد 1 حالة جديدة

20.تراغن عدد 1 حالة جديدة

21.أوباري عدد 1 حالة جديدة

22.البوانيس عدد 1 حالة جديدة

23.ام الأرانب عدد 1 حالة جديدة

24.الماية عدد 1 حالة جديدة

25.جنزور عدد 4 حالة جديدة

26.الزاوية الجنوب عدد 1 حالة جديدة

27.العربان عدد 1 حالة جديدة

28.اجدابيا عدد 3 حالة جديدة عدد 3 حالة مخالط

29.البريقة عدد 1 حالة جديدة

30.زوارة عدد 6 حالات جديدة

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 899 ) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 714 حالة في طرابلس

2.عدد 7 حالات في نالوت

3.عدد 13 حالة في السائح

4.عدد 26 حالة في السبيعة

5.عدد 7 حالات في مصراته

6.عدد 29 حالة في سبها

7.عدد 4 حالات في اجدابيا

8.عدد 4 حالات في البريقة

9.عدد 60 حالة في زواره

10.عدد 25 حالة في الزاوية الغرب

11.عدد 10 حالات في زليتن

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد ( 9 ) حالات وفاة:

1.عدد 1 حالة في الخمس

2.عدد 1 حالة في السائح

3.عدد 2 حالة في سبها

4.عدد 1 حالة في أوباري

5.عدد 2 حالة في زوارة

6.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

7.عدد 1 حالة في زليتن

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 128036 حالة، والحالات النشطة 14121 حالة، والمتعافين 111864 حالة، والوفيات 2051 حالة.