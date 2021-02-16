بـ 7 ملايين دولار.. محكمة إيطالية ترفض دعوى تعويض ضد ليبيا

القبلاوي : إيطاليا رفضت الدعوى لافتقار الأدلة ووجود شبهة تزوير

16 فبراير، 2021 10:21 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي إن محكمة استئناف فينيسيا بإيطاليا رفضت دعوى مقدمة ضد الدولة الليبية من شركة “إس سي تي” لافتقار الأدلة ووجود شبهة تزوير.

القبلاوي قال – في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24 –  اليوم الثلاثاء، إن المحكمة حكمت لصالح القنصلية الليبية بميلانو، والتي بدورها وكلت محامي القنصلية بالقضية، لافتاً أن الشركة حاولت أن تستولي على أرصدة ليبية وودائع مالية .

وأوضح أن الشركة طالبت بتعويض يقدر بحوالي 7 ملايين دولار، والقضاء الإيطالي حكم لصالح الدولة الليبية، ومصادرة حسابات بنكية جارية وإيداعات مصرفية باسم الدولة الليبية لدى مؤسسة مصرفية في إيطاليا .

وأشار القبلاوي إلى أنهم يبذلون جهود كبير في مثل هذه القضايا للحفاظ على المال العام والممتلكات الليبية في الخارج، ولهم تواصل مستمر ومباشر مع وزارة العدل الليبية.

16 فبراير، 2021 10:21 م
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