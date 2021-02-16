النواب المجتمعون في صبراتة يبحثون إعادة انتخاب رئاسة المجلس في الجلسة القادمة النواب في حالة تغيب الأعضاء ستدار الجلسة بأكبر الأعضاء سنا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر أعضاء مجلس النواب المجتمعون في مدينة صبراتة، اليوم الثلاثاء، قرارات، خلال جلستهم التشاورية، وتضمنت عقد جلسة لمجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء القادمين لانتخاب رئاسة جديدة من الجنوب وبحث آلية منح الثقة للحكومة .

وأكد النواب – في بين لهم اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه – أنهم سيتواصلون مع لجنة (5+5) للإعلان خلال 48 ساعة عن إمكانية عقد الجلسة بمدينة سرت بالموعد المحدد من عدمه وأن تعذر تكون الجلسة بمدينة صبراته بذات الموعد .

أعضاء المجلس، وجهوا دعوة لرئاسة مجلس النواب بكل من طبرق وطرابلس لحضور الجلسة المقررة وفي حال تغيبهم عن الحضور تدار الجلسة بأكبر الأعضاء سنا مع التعهد بالالتزام بجدول الأعمال الوارد لاحقا .

وتابعوا “يكون جدول أعمال المجلس، إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب بحيث تؤول فيها رئاسة المجلس لأحد أعضاء المجلس من الجنوب الليبي وذلك وفق ما تم التوافق عليه ووفقاً إعلان القاهرة، واعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف ومناقشة آليات إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، واعتماد تعديلات اللائحة الداخلية بما يتضمن إضافة الدورة البرلمانية، بالإضافة إلى دعوة جميع أعضاء مجلس النواب إلى تغليب مصلحة الوطن والحضور الى الجلسة في الموعد المعلن”.