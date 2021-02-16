الكهرباء تعلن إعادة تشغيل وحدات توليد بمحطة الخمس

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والثالثة بمحطة الخمس، وكذلك الوحدة الأولى والثانية بمحطة الخمس الاستعجالي.

وأكدت الشركة ان العمل جارٍ على إعادة تشغيل الوحدة الغازية الثانية ووحدات التوليد البخارية الأولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية المزدوجة .

وكانت الشركة أعلنت خروج الوحدة الأولى والثانية والثالثة بمحطة الخمس الغازية بقدرة 375 ميغاوات نتيجة سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن فصل دوائر نقل الطاقة غرب الخمس وطمينة وكعام، تسبب أيضا في خروج الوحدة الأولى والثانية بمشروع الخمس الاستعجالي، بقدرة 525 ميغاوات، إضافة إلى خروج الوحدة الغازية الثانية والوحدة البخارية الأولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية المزدوجة عن الخدمة.

وأشارت إلى أن خروج المحطات سيترتب عليه زيادة طرح أحمال تصل لخمس ساعات.