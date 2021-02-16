الرئيس التونسي يستقبل المبعوث الأممي الجديد لليبيا

أخبار ليبيا24

استقبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، وهنأه على تعيينه.

وأعرب الرئيس سعيّد عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم كل الدعم المطلوب للشعب الليبي والسلطات الليبية في المرحلة المقبلة.

وأعرب كوبيش عن تقديره للرئيس سعيّد لمساهمة بلاده في عملية السلام التي يقودها ويملكها الليبيون، بما في ذلك من خلال استضافة الاجتماع الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي في شهر نوفمبر.

وأكد كوبيش، أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع تونس من أجل دعم الشعب الليبي في سعيه من أجل ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، تتمتع بالسيادة الكاملة.