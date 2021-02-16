الدبيبة عقب استقباله المنفي: حريصون على تحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي

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استقبل رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي واصلًا من مطار طبرق إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس.

وقال الدببية في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”سعدت اليوم رفقة عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية باستقبال محمد المنفي رئيس المجلس”.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية الجديدة :”حريصون على استمرار أجواء التعاون و التواصل الإيجابي بين مؤسسات الدولة بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي قد وصل مساء اليوم إلى العاصمة طرابلس بعد جولة في بنغازي وطبرق والبيضاء التقى خلالها عددًا من المسؤولين والأكاديميين.