أسعار النفط تصل لأعلى مستوياتها منذ عام

أخبار ليبيا24

واصلت العقود الآجلة لأسعار النفط تحقيق أعلى مستوياتها في عام مدعومة بتوقعات انتعاش قوي في الطلب وسط آمال المستثمرون في أن يؤدي إطلاق لقاح كوفيد19 وحزم التحفيز الحكومية إلى انتعاش سريع هذا العام.

وخلال الجلسة الآسيوية ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم مارس القادم بنسبة 0.42 بالمائة لتتداول عند مستويات 60.23 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.98 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أبريل المقبل 0.25 بالمائة لتتداول عند 63.63 بالمائة للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.47 بالمائة للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06 بالمائة إلى 90.24 مقارنة بالافتتاحية عند 90.29، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.48.