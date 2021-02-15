نقل شجرة زيتون قرب جسر في طرابلس يثير جدلا واسعا

أخبار ليبيا 24

قالت شركة الخدمات العامة طرابلس، أنها شركة خدمية تقدم خدماتها لكافة مواطني العاصمة سواسية، ولا علاقة لها بالتجاذبات السياسية الحاصلة.

وأوضحت الشركة في بيان وصفته بالهام، بأن شجرة الزيتون مباركة وتعبر عن الأصالة والتراث الليبي.

وتابعت شركة الخدمات العامة في طرابلس، “إن ما تم تداوله بخصوص قيام فنيي إدارة الحدائق بالشركة بغرس شجرة الزيتون بجوار جسر الشعاب، هو لغط وأكاذيب حول الواقعة”.

تأكيد الشركة يأتي بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور شجرة الزيتون، والتي أطلق عليها البعض “كمين الزيتونة”.

ونشرت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بـ فيسبوك، صورا لنقل شجرة الزيتون قائلة: “نُقلت شجرة زيتون و غُرست بمثلث الشعاب في طريق الشط تجسيداً لعملية كمين الزيتونة وشاهداً على ملحمة الدفاع عن طرابلس”.

ويتعلق الموضوع بحادثة إطلاق نار تعرض لها عناصر الكتيبة 128 جنوب العاصمة طرابلس في شهر يونيو الماضي بسلاح رشاش أمريكي لا يملكه أي طرف في ليبيا إذ كان بحوزة قناصة أتراك رفقة عناصر الكتيبة 444 الذراع العسكري لقوة الردع الخاصة المكلفة وتضم في اجنحتها قوة مساندة من المرتزقة السوريين.

يذكر أن الشجرة هي ذات الشجرة التي لجأ إليها عناصر الكتيبة 128 التابعة للجيش الوطني جنوب طرابلس في يونيو الماضي بعد تعرضهم لإطلاق نار بسلاح رشاش أمريكي يعتقد أنه يعود لقناصة أتراك كانوا ضمن عناصر الكتيبة 444 الذراع العسكري لقوة الردع الخاصة والتي تضم في اجنحتها مرتزقة سوريين، حيث رفض نشطاء ربط شجرة الزيتون، بالدمار والحرب، لكونها رمزا للسلام، خاصة فيما تمر به ليبيا من مرحلة تعد مفصلية وحساسة لتوجه نحو مصالحة وطنية شاملة.