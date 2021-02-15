نظرًا لسوء الأحوال الجوية عدد من مراقبات التربية والتعليم تعلن يوم غدا عطلة رسمية

15 فبراير، 2021 10:52 م
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صورة متداولة لثلوج الجبل الأخضر

أخبار ليبيا24

أعلنت مراقبة التعليم ببلديات الجبل الأخضر والبيضاء والأبرق والقبة اليوم الإثنين أن غدا الثلاثاء عطلة رسمية نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وشهدت عدد من مدن ومناطق الجبل الأخضر انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة وتساقط الأمطار والثلوج على عدة مناطق تزامنًا ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت منذ مدة عرض مناقصات لتزويد المؤسسات التعليمة ببلديات الجبل الأخضر بتدفئة مركزية حفاظا على سلامة الطلاب خلال فصل الشتاء إلا أن ذلك لم يحدث.

ويعاني الطلاب في الجبل الأخضر من مناخ قاسي في غياب لوسائل التدفئة بالمؤسسات التعليمة دون إيجاد حل جذري من قبل وزارات التعليم المتعاقبة.

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15 فبراير، 2021 10:52 م
47

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