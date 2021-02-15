ضبط شخصين يتاجران بمواد مخدرة وبحوزتهما سلاح ناري في بنغازي

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ألقت مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، القبض على شخصين متلبسين بالاتجار بالمخدرات والمواد المسكرة.

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي، اليوم الإثنين، أن أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، تمكنوا من قبض عليهما بعد ورود معلومات مصدرية مفادها عن قيام شخصين ليبيين الجنسية يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة والمواد المسكرة .

وأضافت، تم إعداد كمين لهم وضُبطا مُتلبسين بعملية الاتجار، حيث ضبطت بحوزتهما 27 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش جاهزة للبيع وعدد أثنان أداة تعاطي وخليط من التبغ جاهزة لتعاطي، إضافة إلى غالون مملوء خمرة صنع محلي، وكذلك بندقية نوع “كلاشن كوف” وبندقية صيد “خرطوش” .

وقالت، تم اتخاذ مـا يلزم مـن إجراءات قانونية حيالهما وأحيلا إلى النيابة العامة.