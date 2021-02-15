رياح نشطة في الشمال واحتمالية تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقي الطقس متقلبا مع رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار على أغلب مناطق الشمال وتكون جيدة إلي غزيرة على الشمال الشرقي واحتمال تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الاثنين، تشهد رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة طقسا غائما مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على سرت.

والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50) كيلومتر / ساعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (12-16) م على اغلب المناطق ولا تتجاوز (08) م على المرتفعات الجبلية.

وتشهد الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد مما تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة ، مع احتمال لهطول الثلج هذه الليلة وصباح الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة قد تصل سرعتها إلى (60) كيلومتر /ساعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (10-15) م ، ولا تتجاوز (08) م على المرتفعات الجبلية.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-22) م.

وفي الكفرة السرير وتازربو تكون السماء صافية، و الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في أثارة الأتربة والرمال، درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-24) م وتسجل انخفاض يوم الغد.