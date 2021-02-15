تحذير من جريان الأودية في الشمال الشرقي مع احتمالية هطول الثلوج

أخبار ليبيا 24

حذرت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، من حدوث تقلبات جوية في ليبيا من الأحد وحتى الثلاثاء، مطالبة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

وقالت الإدارة في بيان لها، أن التقلبات بدأت من أمس الأحد على مناطق الشمال الغربي مصحوبة بموجة برد ورياح نشطة إلى قوية أحيانا تتجاوز سرعتها (60) كم/س يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وأوضحت الإدارة أن التقلبات تشمل يومي الأثنين والثلاثاء في مناطق الشمال الشرقي مع فرصة لسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة خاصة على مناطق الجبل الأخضر مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة مع احتمال بسيط لهطول الثلوج على هذه المناطق.