بعيرة: حضوري لصبراتة في إطار التواصل مع كل الأطراف لتوحيد مجلس النواب

15 فبراير، 2021 11:56 م
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أخبار ليبيا24

قال عضو مجلس النواب عن بنغازي أبوبكر مصطفى بعيرة إن حضوره إلى مدينة صبراتة يأتي في إطار التواصل مع كل الأطراف الليبية سعياً لتوحيد مجلس النواب.

وأضاف بعيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن حضوره إلى صبراتة لاستكمال الاستحقاقات الوطنية ومن أجل توحيد الحكومات في حكومةٍ وحدة وطنيةٍ يكون من أولوياتها فك المختنقات وحل المشكلات التي يعاني منها المواطن في أسرع وقت”.

وعزا عضو مجلس النواب أسباب حضوره لصبراتة من أجل السعي في إنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصل وإعطاء فرصة للشارع لانتخاب أجسام جديدة تقود المرحلة المقبلة.

وتابع بعيرة :”تواصلنا مع النواب المتواجدين في صبراتة وسنتواصل مع النواب المتواجدين في كل من “طرابلس وطبرق ” وكذلك التواصل مع النواب المقاطعين لكل هذه التجمعات وسنعمل على جسر الهوة وتقريب وجهات النظر”.

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15 فبراير، 2021 11:56 م
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