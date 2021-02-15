الصحة تبحث أسباب نشوب حريق بمخزن أدوية في درنة

أخبار ليبيا24

تفقدت لجنة تابعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة” أسباب نشوب حريق بمخزن الأدوية والمعدات الطبية بمستشفى الوحدة في درنة.

وأفادت، إدارة الإعلام بوزارة الصحة، أن اللجنة شُكّلت بناء على تعليمات معالي وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، للوقوف على أسباب الحريق وتداعياته وعمليات إخماده ومتابعة سير عملية الإطفاء التي نفذتها كوادر الدفاع المدني في الموقع لاتباع اجراءات الصحة والسلامة العامة في التعامل مع هذه المواد، والتقيد التام بها وفق المعايير القياسية وعدم التهاون في اتخاذ كل ما يلزم بالخصوص.

كما تفقدت اللجنة أماكن الحريق، التي شملت مخزن الأدوية بمبني الادارة المؤقت بالساحل الشرقي وحصر خسائر الحريق الذي نشب بالمخلفات بمخزن مستشفى الوحدة، بعد أن تمكّنت سيارات الإطفاء من إخماده، دون وقوع خسائر أو إصابات.

وأضافت إدارة الإعلام، أن اللجنة وجّهت بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والأجهزة الأمنية من معاينة المكان.

وأوضحت، أن الفحص المبدئي بيّن أن نشوب الحريق ناتج عن حرق قمامة من قبل أحد المواطنين بالقرب من مخازن الأدوية.