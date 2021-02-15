السويحلي يقلب الطاولة على الوحدة ويهزمه بهدفين

السويحلي ينجح في الرفع من رصيده إلى 5 نقاط

15 فبراير، 2021 1:11 ص
0

أخبار ليبيا 24 – رياضة  

سجل السويحلي أول فوز له في الدوري الممتاز بتفوقه بهدفين مقابل هدف أمام مستضيفه الوحدة اليوم الأحد على ملعب طرابلس الدولي لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من المسابقة .

ونجح السويحلي في قلب تأخره بهدف ليفوز  بهدفين، حيث تقدم الوحدة بهدف سجل من ركلة جزاء للاعب محمد القابسي في الدقيقة 3 وعدل السويحلي الكفة بواسطة عبدالرحمن مانه في الدقيقة 5  وخطف عبد الحي بو شرود الفوز للسويحلي برأسيه  في الدقيقة 67 .

وبهذا الفوز نجح السويحلي في الرفع من رصيده إلى 5 نقاط من 3 جولات بينما تجمد رصيد الوحدة عند 4 نقاط بعد الجولة الثالثة .

15 فبراير، 2021 1:11 ص
0

مقالات ذات صلة

بطاقتين حمراء وتعادل إيجابي في لقاء التعاون والهلال

14 فبراير، 2021 11:36 م

النادي الأهلي بنغازي يفرط في الفوز أمام موتيما الكونغولي

14 فبراير، 2021 10:27 م

طائرة الأهلي بنغازي والهلال تتأهلان لسداسي البطولة الليبية

14 فبراير، 2021 9:10 ص

الأهلي بنغازي يؤكد استعداده للقاء موتيما بيمبي في الكونفدرالية

13 فبراير، 2021 7:32 م
زر الذهاب إلى الأعلى