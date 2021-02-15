السويحلي يقلب الطاولة على الوحدة ويهزمه بهدفين السويحلي ينجح في الرفع من رصيده إلى 5 نقاط

أخبار ليبيا 24 – رياضة

سجل السويحلي أول فوز له في الدوري الممتاز بتفوقه بهدفين مقابل هدف أمام مستضيفه الوحدة اليوم الأحد على ملعب طرابلس الدولي لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من المسابقة .

ونجح السويحلي في قلب تأخره بهدف ليفوز بهدفين، حيث تقدم الوحدة بهدف سجل من ركلة جزاء للاعب محمد القابسي في الدقيقة 3 وعدل السويحلي الكفة بواسطة عبدالرحمن مانه في الدقيقة 5 وخطف عبد الحي بو شرود الفوز للسويحلي برأسيه في الدقيقة 67 .

وبهذا الفوز نجح السويحلي في الرفع من رصيده إلى 5 نقاط من 3 جولات بينما تجمد رصيد الوحدة عند 4 نقاط بعد الجولة الثالثة .