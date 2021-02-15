الدبيبة يتلقى اتصال تهنئة من رئيس حكومة الكويت

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تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من قبل رئيس الوزراء بدولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح.

وقال الدبيبة، في تغريدة على تويتر، “سعدت بتلقي اتصال هاتفي من رئيس وزراء دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح والذي عبر فيه عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة”.

وأضاف، “وبدوري أثنيت على جهود دولة الكويت ومواقفها الإيجابية بالمنطقة بقيادة سمو الأمير صباح الأحمد الجابر رحمه الله وخلفه سمو الأمير نواف”.