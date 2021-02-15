الحرس البلدي طرابلس: سيتم حجز أي دراجة نارية داخل المنتزهات

أخبار ليبي24- خاص قال مدير إدارة العلاقات والإعلام بجهاز الحرس البلدي طرابلس يوسف القيلوشي إنه سيتم حجز أي دراجة نارية يتم ضبطها داخل المنتزهات العامة. وأوضح القيلوشي لـ”أخبار ليبيا24″ أن المنتزهات والمساحات الخضراء والكورنيش (طريق الشط) مخصصة للعائلات والمارة على الأقدام طيلة هذه الفترة. وأشار مدير إدارة العلاقات إلى أن هذه الأيام تشهد مدينة طرابلس تجهيزاً للاحتفالات فتتواجد الكثير من العائلات، ويجب إفساح المجال لهم.

وأضاف القيلوشي، أنه سيتم حجز أي دراجة نارية يتم ضبطها، وسيخالف صاحبها، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء الاحتفالات يمكنهم التواجد بالمنتزهات كما سبق.