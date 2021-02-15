الجيش يسلم لصندوق التضامن شحنة معدات لذوي الإعاقة

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أعلن، صندوق التضامن الاجتماعي بنغازي، وصول شحنة أجهزة تعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، مقدمة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة إلى المخازن الطبية

وقال الصندوق، على فيسبوك، الإثنين، إن “الشحنة وصلت يوم الخميس إلى المخازن الطبية وهي مكونة من ست حاويات تحتوي على أجهزة تعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة مرسلة من القيادة العامة”.

وأوضح، أن الشحنة عبارة عن، كراسي متحركة حجم كبير للكبار ، وحجم صغير للأطفال، وكراسي متحركة كهربائية ومشايّات وعكازات إبطية، وعكازات مرفقية.

وأفاد الصندوق، بأن العمل جارٍ على وضع آليات لتوزيع هذه المعدات حتي يتحصل عليها كل من يحتاجها وفق ما ينص عليه القانون في منح هذه المنافع .