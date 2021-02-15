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أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الإثنين، عن إصدار جديد لفئة الخمسة دنانير.

وأوضح المصرف، في تسجيل مرئي، أن التصميم الجديد لفئة الخمسة دنانير يحمل معايير فنية حديثة ومتطورة، من بينها دخول مادة “البوليمر” البلاستيكية في صناعته، والتي من شأنها إطالة عمر العملة المتداولة ما يعادل ثلاثة أضعاف العملة الورقية.

وأجرى المصرف المركزي حفلًا للإعلان عن التصميم الجديد يضم مديري الإدارات بالمصرف ومسؤولين آخرين.

وبيّن المصرف، أن الوجه الأمامي للإصدار الجديد تحوي “برج الساعة” بالعاصمة طرابلس بينما الواجهة الخلفية، فتحوي آثار شحات.