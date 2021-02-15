إصابة طفل بعمر عشر سنوات بفايروس كورونا في بني وليد تسجيل "13" حالة موجبة مصابة بكورونا في المدينة اليوم

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت إدارة الخدمات الصحية بني وليد اليوم الأحد عن تسجيل حالة موجبة بفيروس كورونا لطفل يبلغ من العمر عشر سنوات داخل مدينة بني وليد .

الإدارة أوضحت على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه وبعد إجراء اختبار PCR للطفل تم تأكيد إصابته بكورونا .

بهذا سجلت بني وليد 13 حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا اليوم الأحد الموافق للرابع عشر من فبراير، حسب إفادة لجنة الطوارئ الصحية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد .