نشطاء برقة: على مجلس النواب التصديق على الحكومة من بنغازي أو طبرق

أخبار ليبيا24-خاص

طالب نشطاء برقة المجتمعون في طبرق مجلس النواب للتصديق على الحكومة المنبثقة من المجلس الرئاسي الجديد على أن يتم التصديق إما من بنغازي أو من طبرق.

وشدد نشطاء ونخب برقة والمجتمع المدني من طبرق على السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب أن يتحمل مسؤوليته وأن تكون مجتمعة في أقرب فرصة للمصادقة على الحكومة المنبثقة من المجلس الرئاسي الجديد.

واشترط النشطاء المصادقة على مبدأ التوافق والمثالثة بين الأقاليم وفق مانصت عليه مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وذلك لقطع الطريق أمام أي ذريعة لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في 24 ديسمبر.

ودعا نشطاء برقة اللجنة الدستورية التي تعقد اجتماعها في الغردقة إلى اختصار المرحلة والعودة إلى دستور 51.

وأكدوا على ضرورة الإسراع بتوحيد المؤسسية العسكرية 5 + 5 وتفكيك الميليشيات وتكوين جيش نظامي موحد تحت قيادة عسكرية وطنية.

وطالب نشطاء برقة في بيانهم توطين مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية وفق مخرجات بوزنيقة، مع التأكيد على أن مقر المجلس الرئاسي والحكومة هو مدينة سرت وفق المبادرة.

وأوضح النشطاء أن كل من يخالف مبادرة السلام من اختيارات مغالبة للحكومة أو المجلس أو تغيير المقر المتفق عليه وهو بلدية سرت أو تمديد للمجلس الرئاسي أو تأجيل الانتخابات يعد ذلك باطلا وغير مقبول ويفك الارتباط وترجعنا إلى المربع الأول ونحن في حل من الاتفاق وجميع الخيارات مفتوحة.

وطالب نشطاء برقة المبعوث الأممي الخاص لفتح قناة تواصل معهم لمتابعة سير الاتفاق وفق المبادرة المنبثقة من اجتماع برلين وجنيف حتى الوصول لموعد انتخابات 24 ديسمبر.