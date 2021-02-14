مصدر: البعثة الأممية اشترطت حضور رئيس مجلس النواب أو النائب الأول والثاني لاعتماد الحكومة

أخبار ليبيا24- خاص

دعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أعضاء مجلس النواب بصبراتة بالتواصل لعقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة رئيس مجلس النواب لاعتماد الحكومة التي أنشأت في الحوار، وفقاً لعضو بمجلس النواب.

وقال عضو مجلس النواب لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأحد، إن البعثة قالت إنها لن تعترف بأي جسم في ليبيا ينشأ أو يستحدث إلا بحضور النائب الأول والثاني أو رئيس مجلس النواب.

وأوضح عضو المجلس أن البعثة أكدت أن عدم حضور النائب الأول والثاني أو رئيس مجلس النواب يعتبر إجراء غير قانوني وغير صحيح ويؤدي إلى انقسام السلطات في ليبيا مرة أخرى ونحن في إطار تنفيذ الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات.

وأكد عضو مجلس النواب – الذي فضل عدم ذكر اسمه – أنهم سيتوجهون اليوم إلى مدينة طبرق لعقد جلسة يوم الغد الإثنين، لبحث عدد من الملفات وجدول الأعمال سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

يذكر أن عدداً من النواب يتوافدون إلى مدينة صبراتة لعقد جلسة تشاورية هناك، في جدول أعمال لم يوضع بعد وفقاً لتصريح عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة في وقت سابق لـ”أخبار ليبيا24″.