مستشفى الجلاء يتسلم جثة “عسكري” عثر عليها في مزارع “سيدي فرج”

14 فبراير، 2021 12:14 م
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أرشيفية

أخبار ليبيا24

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثة عسكري عثرت عليها السلطات الأمنية بنغازي في إحدى مزارع منطقة سيدي فرج.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الاحد، إن الجثة تعود للعسكري عبدالرحيم عوض محمد (28 عاماً).

وأضافت المصادر أنه جرى تسليم الجثة من قبل عناصر مركز شرطة الحدائق وفقاً لبلاغ عقب العثور عليها.

وأوضحت أن سبب الوفاة كان نتيجة انفجار أصاب الفخذ الأيمن مع وجود شظايا في انحاء منتشرة في أنحاء مختلفة من الجسم.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت في التحقيقات على الفور للتعرف على ملابسات القضية.

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14 فبراير، 2021 12:14 م
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