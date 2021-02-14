عمران تطالب باستجواب السائح لتأكيده أن الاستفتاء على الدستور يحتاج سبع أشهر عمران : بيان اللجنة الدستورية بالغردقة غامض ويحتمل عدة تفسيرات

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، البيان الذي نتج عن اجتماعات اللجنة الدستورية بمدينة الغردقة المصرية، بالغامض ويحتمل عدة تفسيرات خاصة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي يتم اللجوء إليها عند تعذر الاستفتاء .

عمران قالت – في تصريحات صحفية – إن عدم وجود بيان واضح أو اتفاق محدد صادر من اللجنة الدستورية سيكون سببًا في التلاعب بهذا المسار، على حد تعبيرها .

وأضافت أن تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح الأخيرة تنبئ بوجود ضغوط لعرقلة الاستفتاء، بعدما صرح بأن الاستفتاء يحتاج سبع أشهر، رغم تأكيده سابقا أنه يحتاج ثلاثة أشهر، متسائلة: “ما الذي تغير؟” .

وطالبت باستجواب السائح ومطالبته بتقرير مفصل عمّا يقوله وتغييره مدة الاستفتاء، قائلة “هذا أمر لا يمكن السكوت عنه لأنه تلاعب بمصير ليبيا” .

واختتمت بقولها “إذا تعذر إجراء الاستفتاء أو عرقل عمدًا فستستمر الهيئة التأسيسية في توضيح مخاطر زج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة غير واضحة المعالم” .