عمداء بلديات الساحل الغربي: ندعو أعضاء النواب للالتحاق بجلسة صبراتة عدد من النواب بينهما أعضاء من المنطقة الشرقية يتوافدون إلى صبراتة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن عمداء بلديات الساحل الغربي، دعمهم لعقد جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب في مدينة صبراتة غرب طرابلس، وذلك لبحث الاستحقاقات الدستورية المُقبلة .

وجاء في بيان لعمداء البلديات اليوم الأحد، “نحن عمداء بلديات الدائرة الثالثة عشر، ندعم هذا اللقاء أو هذه الجلسة، ونبارك بمخرجاته لتوحيد مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية”، داعين باقي أعضاء مجلس النواب، بالالتحاق بهذه الجلسة والالتفاف لصالح الوطن.

ووصل أمس الأحد عدد من أعضاء مجلس النواب بينهما نواب من المنطقة الشرقية إلى مدينة صبراتة، استعداداً لعقد جلسة غدا الإثنين، تبحث تغيير الرئاسة الحالية للمجلس، ومنح الثقة للحكومة الجديدة، وذلك قبل ساعات من عقد جلسة مماثلة في مدينة طبرق دعا إليها عقيلة صالح.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، عبدالمنعم بالكور، أن أعضاء البرلمان بدأوا في التوافد على مدينة صبراتة من أجل عقد جلسة مكتملة النصاب لبحث الاستحقاقات الدستورية المقبلة.