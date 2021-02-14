عضو بلجنة “5+5” بالوفاق: سيتم فتح الطريق الساحلي في غضون أسبوعين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التابع لحكومة الوفاق مصطفى يحيى، أن الطريق الساحلي بين بنغازي وطرابلس سيفتح بعد الانتهاء من إزالة الألغام وأخذ إجراءات تأمين الطريق وحماية المواطنين.

يحيى أوضح، أن عملية نزع الألغام ومخالفات الحرب ما زالت مستمرة، مُرجحًا انتهاء نزعها في غضون أسبوعين، وبعدها ستعقد اللجنة اجتماعا بالخصوص، مبينا أن الرقابة المحلية ستجري جولات تفقدية قبل فتح الطريق الساحلي.

وأضاف أن المرتزقة والمقاتلين الأجانب سينسحبون مبدئيًا إلى بنغازي وطرابلس، ومن ثم يخرجون من ليبيا كلها بناء على اتفاق اللجنة، مُتابعًا أن كوبري السدادة لم يفتح إلى الآن، لأن فتحه في الوقت الحالي يشكل خطرًا، ولا أحد يمكنه تحمل مسؤولية فتحه، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية ستعقد اجتماعا آخر بمدينة سرت فور الانتهاء من نزع الألغام وفتح الطريق، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من عملية انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية ستكون مباشرة بعد الانتهاء من نزع الألغام.

ولفت إلى أن عملية إزالة الألغام مستمرة من الطرفين وفق الخطة الموضوعة، قائلاً “نتمنى أن تنتهي دون عراقيل ففرق نزع الألغام من الطرفين على تواصل مباشر مع بعضها البعض وهذا إيجابي”.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أعلنت الأسبوع الماضي، البدء فعليا في نزع الألغام ومخلفات الحرب في العاشر من فبراير الجاري، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين المنطقتين الشرقية والغربية.

وأكدت اللجنة، في بيانها الختامي بعد المحادثات التي جرت في مدينة سرت، أن اللجنة الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي.

وأوضحت أنها ناقشت مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين، بالإضافة إلى تنظيم العمل المشترك بين اللجنة العسكرية المشتركة واللجان الفرعية وتحديد المهام.

وبينت اللجنة أن عملية فتح الطريق الساحلي، كانت إحدى النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها مع ضباط العمليات وكذلك مع ضباط الهندسة بشأن عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب حول الطريق الساحلي وبعدها سيتم فتحه.

وبالنسبة للمحتجزين، أشارت إلى الاتفاق بين أعضاء اللجنة العسكرية من أجل اتخاذ تدابير للتواصل وإعطاء قوائم للمحتجزين من الطرفين، استكمالاً لما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية من عمليتي تبادل للمحتجزين بين الطرفين.