شروط البعثة الأممية في ليبيا لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة
أخبارليبيا24 | انفوجرافيك |
شروط البعثة الأممية في ليبيا لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة:
- عقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة رئيس مجلس النواب
- لن تعترف بأي جسم في ليبيا ينشأ أو يستحدث إلا بحضور النائب الأول والثاني أو رئيس مجلس النواب
- عدم حضور النائب الأول والثاني أو رئيس مجلس النواب يعتبر إجراء غير قانوني وغير صحيح
- عدم حضور النائب الأول والثاني أو رئيس مجلس النواب يؤدي إلى انقسام السلطات في ليبيا مرة أخرى