شروط البعثة الأممية في ليبيا لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة

14 فبراير، 2021 5:31 م
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أخبارليبيا24 | انفوجرافيك |

شروط البعثة الأممية في ليبيا لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة:

  1. عقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة رئيس مجلس النواب
  2. لن تعترف بأي جسم في ليبيا ينشأ أو يستحدث إلا بحضور النائب الأول والثاني أو رئيس مجلس النواب
  3. عدم حضور النائب الأول والثاني أو رئيس مجلس النواب يعتبر إجراء غير قانوني وغير صحيح
  4. عدم حضور النائب الأول والثاني أو رئيس مجلس النواب يؤدي إلى انقسام السلطات في ليبيا مرة أخرى

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14 فبراير، 2021 5:31 م
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