شرطة بوعطني تضبط مسجل خطر هارب من السجن منذ 2013

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تمكن مركز شرطة بوعطني من القبض على مسجل خطر ومطلوب على ذمة قضايا قتل وسرقة وشرب الخمر.

وأوضح مكتب الإعلام في مديرية أمن بنغازي أنه بناءً على مذكرة ضبط وإحضار صادرة عن النيابة العامة ضد المدعو (ط.ح.ت) كونه صادرة بحقه عدة شكاوى منها سرقة جهاز نقال وساعة يد بالقوة.

وأضاف مكتب الإعلام أن الجاني متهم كذلك في واقعة سلب جهاز نقال بعد أن قام بالرماية على المجني عليه بواسطة سلاح كلاشن كوف، والاعتداء بالضرب والرماية بسلاح ناري على صاحب محل عند محاولة سرقته.

وأشار مكتب الإعلام في مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم إعداد كمين محكم واستطاع أعضاء التحريات بالمركز القبض على الشخص المطلوب.

وذكر مكتب الإعلام أنه بالرجوع لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تبين أن المعني مسجل خطر ومطلوب على ذمة التحقيق في عدد 2 محاضر قتل عمد وشرب الخمر وثبت أن المعني هارب من سجن الكويفية في العام 2013.

وأكد المكتب أن المتهم اعترف بما نسب إليه في الجرائم المذكورة واتخذت الإجراءات القانونية المتبعة بالخصوص.